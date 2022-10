Istat: nel 2020 redditi famiglie -6,2% sul 2007

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Il reddito netto medio delle famiglie nel 2020, anno della pandemia è stato pari a 32.812 euro con gli interventi di sostegno (reddito di cittadinanza e altre misure straordinarie) che ne hanno limitato il calo (-0,9% in termini nominali, -0,8% in termini reali). Lo rileva l'Istat spiegando che rispetto al 2007, anno precedente la crisi economica, è ancora inferiore del 6,2%. L'Istat sottolinea che "la perdita complessiva rispetto ai livelli del 2007 resta decisamente più ampia per i redditi familiari da lavoro autonomo (-25,3% in termini reali) rispetto ai redditi da lavoro dipendente (-12,6%), mentre i redditi da capitale mostrano una perdita del 15,6%, in gran parte attribuibile alla dinamica negativa degli affitti figurativi (-18,1% in termini reali dal 2007)". Per i redditi netti da pensioni e trasferimenti pubblici si registra un aumento dal 2007 del 10%. (ANSA).