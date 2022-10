Inail: ok Civ a bilancio 2022, avanzo finale di 1,2 miliardi

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail ha approvato il provvedimento di assestamento al bilancio di previsione 2022. Lo comunica una nota che evidenzia come si mantenga saldo l'equilibrio finanziario tra entrate e uscite che porterà un avanzo finale di oltre 1,2 miliardi di euro, "che rende ancora più urgente la predisposizione di un bilancio attuariale".

"Con la ripresa dell'attività produttiva del Paese - sottolinea il presidente del Civ Inail, Guglielmo Loy - si riscontra una crescita sia del gettito dei premi assicurativi, pari a 300 milioni di euro, sia un preoccupante aumento dell'andamento infortunistico che potrebbe determinare maggiori uscite per 120 milioni di euro in prestazioni economiche Inail".

"Riguardo al tema degli investimenti - prosegue Loy - il Civ Inail rimarca come sia necessario tener fermo il principio del basso rischio e, soprattutto, che eventuali interventi di natura finanziaria siano coerenti e funzionali alle finalità dell'Istituto.

In questo quadro - conclude il presidente del Civ - il provvedimento con il quale vengono gettate le basi per la partecipazione dell'ente alla costituzione della Società 3-I Spa, promossa da Inail, Inps e Istat in coerenza con gli indirizzi del Pnrr, necessita, ad avviso del Consiglio di indirizzo e vigilanza, di ulteriori elementi di garanzia finalizzati alla salvaguardia della mission dell'Istituto".

