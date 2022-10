Germania: commissione gas propone piano aiuti famiglie e pmi

(ANSA) - BERLINO, 10 OTT - La commissione esperti per il gas istituita dal governo tedesco propone di sgravare i clienti del gas in due fasi. Secondo la raccomandazione, lo Stato dovrebbe farsi carico della rata di dicembre di privati e pmi. Il freno ai prezzi del gas dovrebbe poi seguire da marzo 2023 fino almeno ad aprile 2024. La proposta non è stata ancora approvata dal governo di Berlino e la commissione intende presentare una relazione finale tra tre settimane. Lo riporta Tagesschau, che cita il rapporto provvisorio della commissione.

Il freno ai costi del gas potrebbe presentarsi come un prezzo lordo garantito dallo Stato di 12 centesimi per kilowattora per una quantità base di gas. Al di sopra di questa quota si applicano poi i prezzi di mercato. La quota di base potrebbe essere pari all'80% del consumo su cui si basava il pagamento del settembre 2022.

Misure di aiuto analoghe dovrebbero interessare anche i clienti del teleriscaldamento. (ANSA).