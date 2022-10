Fisco: Roberti,su casa obiettivo Fvg è favorire contribuenti

(ANSA) - TRIESTE, 10 OTT - "Una riforma, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2023, nata dagli accordi finanziari con lo Stato sottoscritti dal governatore Fedriga e che ha visto un percorso di condivisione con tutti i soggetti interessati avendo ben chiaro l'obiettivo di favorire il contribuente e le Amministrazioni comunali".

Lo ha detto oggi alla prima Commissione del Consiglio regionale l'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, illustrando il disegno di legge "Istituzione dell'imposta locale sugli immobili".

La prima casa - ricorda una nota della Regione - non viene compresa nel tributo, con una differenziazione di forma rispetto all'Imu. Il ddl parla di "esenzione" dall'imposta a differenza dell'attuale legge statale che opera l'esclusione dell'abitazione principale dal presupposto tributario. La scelta dell'esenzione, come precisato da Roberti, ha una motivazione tecnica che di fatto non riproduce alcun cambiamento per il contribuente. Restano assoggettate a tassazione le abitazioni cosiddette di lusso. Nella legge cambieranno, invece, le aliquote applicabili a tre tipologie di immobili: quelle sui fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, sui fabbricati strumentali all'attività economica e sulle aree fabbricabili (aliquota 0,86%).

Lo schema del ddl prevede che la transizione dall'Imu avvenga in un regime di neutralità finanziaria tra Stato, Regione e Comuni. Ciò in relazione al fatto che la normativa statale dell'Imu riserva all'Amministrazione centrale una quota del gettito degli immobili ad uso produttivo. Con il nuovo provvedimento questo gettito sarà riscosso dai Comuni mentre l'importo pari a 92 milioni annui sarà corrisposto dalla Regione allo Stato. La regolazione dei rapporti finanziari tra Regione e Comuni avverrà attraverso apposito recupero a valere sul fondo unico comunale. "Sulla suddivisione di questi 92 milioni - ha affermato l'assessore - avremo una commissione tecnica con Anci e Cal per stabilire alcune regole". (ANSA).