Energia: Crosetto, 50 mld? Confindustria si ascolta sempre

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Si ascolta sempre il presidente di Confindustria quando parla ma non tocca a me rispondere". Così il co-fondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto commenta le ultime dichiarazioni del presidente degli industriali Carlo Bonomi sulla necessità di un intervento da 50 miliardi per il caro energia, arrivando all'assemblea del suo partito. (ANSA).