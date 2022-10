Dogane: Bellosi, contraffazione danneggia Made in Italy

(ANSA) - TRIESTE, 10 OTT - Davanti alla Bubble Room installata in Piazza Sant'Antonio fino al 10 ottobre, il Direttore Territoriale per il Veneto e il Fvg dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), Davide Bellosi, ha illustrato al Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, al Prefetto, Annunziato Vardè, al Generale Giovanni Avitabile, Comandante Fvg della Guardia di Finanza, e al Generale Michele Pallini, Comandante Provinciale GdF di Trieste, l'attività di contrasto alla contraffazione posta in essere da ADM.

L'esposizione, durante la Settimana Anticontraffazione 2022, della Ferrari 250 GT SWB contraffatta fornisce un esempio di questo business in continua crescita, che danneggia milioni di prodotti di eccellenza del Made in Italy, con grave pregiudizio non solo dell'economia, ma spesso anche della salute pubblica.

La sensibilizzazione dei cittadini è un impegno che ADM sta sempre più affiancando alle attività di controllo e contrasto, nella consapevolezza che un consumatore informato dei pericoli del prodotto contraffatto sia l'alleato più forte per combattere questo fenomeno illecito, riporta una nota della ADM. Bellosi ha sottolineato che i prodotti contraffatti oltre a non essere sicuri e spesso dannosi, presentano rischi anche di natura tributaria: violazioni che non di rado derivano da legami con la criminalità organizzata.

Le autorità hanno inoltre apprezzato la possibilità di visitare il laboratorio mobile chimico, che per tutto il fine settimana si troverà affianco alla Bubble Room, scoprendone l'avanzata tecnologia che permette di effettuare direttamente sul posto, grazie ad una strumentazione scientifica appositamente progettata per l'esecuzione di screening rapidi, analisi chimiche dai risultati affidabili. Altri esempi di merce sequestrata sono visibili nello stand di ADM lungo le Rive, dove in questi giorni molti visitatori non solo stanno conoscendo l'attività dell'Agenzia in campo doganale, delle accise e dei giochi, ma anche assistono a dimostrazioni di analisi sul caffè effettuate dai chimici di ADM. (ANSA).