Confindustria:Grimaldi (Macerata),risolvere energia e manodopera

(ANSA) - MACERATA, 10 OTT - "E' indispensabile avere l'energia a prezzi normali, inoltre registriamo da parte delle aziende, di diversi settori merceologici, la difficoltà nel reperire manodopera". Lo dice in una nota il presidente di Confindustria Macerata Sauro Grimaldi, associandosi alle dichiarazioni del presidente Bonomi per ribadire che "gli interventi prioritari del Paese sono essenzialmente due: energia e lavoro". "E' l'industria che fa ruotare l'economia - rileva Grimaldi -, se viene meno l'impresa crolla tutto il sistema su cui poggia. Di fatto oggi per noi imprenditori, che ci basiamo su indicatori e prospettive, è impossibile, tenuto conto che non c'è nessuna certezza riguardo alle poste in gioco rispetto all'energia ed alle materie prime, fare qualsiasi tipo di programmazione; è un momento complesso di grandissima difficoltà, ci troviamo dentro situazioni che non riusciamo a governare perché non dipendono da noi". "Non siamo contrari né alla Flat tax né ai prepensionamenti - sottolinea -, crediamo bensì, come ho già detto, che le priorità siano altre, inoltre siamo convinti che in questo momento non ce lo possiamo permettere, perché sarebbe un onere insostenibile da sopportare per il nostro importante debito pubblico e toglierebbe investimenti del Governo indispensabili invece per coprire le emergenze dell'energia e del lavoro". "Il Governo, al quale rinnoviamo tutta la fiducia e la collaborazione fattiva - insiste -, deve comprendere che se si vuole uscire dalla crisi occorre risolvere prima, con precedenza assoluta su ogni altra tematica, il problema dell'energia con il caro bollette, migliaia di imprese in questo momento sono a rischio con conseguente pericolo di perdita di posti di lavoro, un vero dramma per tante famiglie italiane". (ANSA).