Caro Energia:Ferreira,senza interventi molte pmi chiuderanno

(ANSA) - BRUXELLES, 10 OTT - "E' troppo presto per parlare" di come potrebbero venir utilizzati i fondi di Coesione per affrontare il caro energia, "ma riconosciamo che se non facciamo nulla un sacco di piccole e medie imprese chiuderanno". Lo ha detto la commissaria Ue alle Politiche di Coesione Elisa Ferreira, a margine di un incontro stampa dopo l'apertura della settimana europea delle Regioni a Bruxelles. "Dobbiamo anche tener conto del quadro sugli aiuti di Stato - ha spiegato -.

Dobbiamo essere sicuri che non ci sia un impatto sul periodo dei fondi 2021-2027, e che la discussione resti sulla flessibilità del periodo 2014-2020 e vediamo che cosa possiamo fare come si evolverà il dibattito. Il lavoro è in corso anche a livello della Commissione".

"Rispetto al possibile supporto sulla crisi energetica a livello della commissione stiamo ancora discutendo e analizzando - ha ribadito Ferreira -. E' qualcosa che non può venire affrontato solo con le politiche di Coesione. C'è una grande discussione in corso tra gli Stati membri, nella Commissione. Sappiamo che anche il Pe ha fatto una proposta, nel loro contributo al RePower". (ANSA).