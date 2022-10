Assicurazioni: Farina, serve patto con il governo per le Pmi

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Sugli investimenti "sarebbe necessario un patto con il governo per dare respiro soprattutto alle piccole e medie aziende, dare a breve finanziamenti e magari riceverli a lungo, ma per la situazione attuale del mondo finanziario, per questo, c'è bisogno di un partenariato pubblico-privato". Lo dichiara la presidente dell'Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), Maria Bianca Farina a margine dell'Insurance Summit 2022. Farina sottolinea anche l'importanza della protezione. "Dobbiamo far capire - afferma - che nella protezione assicurativa c'è grande valore e più ci si sente fragili, e paradossalmente più si ha bisogno di protezione. Pagando poco ci si protegge da rischi molto grandi" per la salute, per il futuro, per la casa, cyberg, sulle catastrofi naturali, su tutti i fronti. (ANSA).