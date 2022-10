++ Confesercenti, in 6 mesi prezzi bruciano 12,1 mld di redditi

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - La corsa degli energetici continua a spingere i prezzi e ad erodere la capacità di spesa degli italiani. Che si avviano a perdere, nella sola seconda metà del 2022, -12,1 miliardi di potere d'acquisto, circa 470 euro in meno a famiglia in soli sei mesi. A stimarlo l'Ufficio economico Confesercenti.

Inflazione a livelli massimi in autunno.

Il peggioramento è dovuto, in primo luogo, agli aumenti dei prezzi dell'energia, che si scaricheranno sulle bollette autunnali, portando l'incremento dei prezzi ai livelli massimi dell'anno: l'inflazione media dei prossimi tre mesi sarà almeno al 9,1%. E questo avrà impatto su consumi e risparmi. (ANSA).