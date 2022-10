Energia: Crea, import da Russia verso Ue ha superato 100 mld

(ANSA) - BRUXELLES, 08 OTT - Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina a tutto settembre l'Ue ha sborsato oltre 100 miliardi di euro per pagare le importazioni di combustibili fossili dalla Russia. Questa la stima formulata dal Centro di ricerca sull'energia e l'ambiente finlandese Crea. Secondo un'analisi condotta da questo istituto, l'applicazione di un price cap ai combustibili fossili russi avrebbe potuto far risparmiare all'Ue solo in due mesi, cioè da inizio luglio ad oggi, circa 11 miliardi di euro. (ANSA).