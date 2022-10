Energia: Crea, import da Russia verso Ue ha superato 100 mld (2)

(ANSA) - BRUXELLES, 08 OTT - L'andamento dei flussi dalla Russia verso l'Ue, secondo le stime di Crea, ha registrato il quasi azzeramento dell'import di carbone e una forte riduzione di quella di gas. Tuttavia, i 27 hanno continuato a acquistare greggio, prodotti derivati, LNG e gas per circa 260 milioni di euro al giorno.

Nel complesso comunque il valore dell'export russo di combustibili fossili si è ridotto del 14 per cento a settembre rispetto ad agosto, un calo dovuto soprattutto a due fattori: la flessione delle esportazioni di gas verso l'Europa e di quelle di greggio a livello globale.

Nonostante le forti riduzioni registrate dagli acquisti per vari Paesi, le stime dell'istituto finlandese indicano che lo scorso settembre il principale cliente Ue di combustibili fossili russi era l'Olanda, seguita dalla Germania, dalla Bulgaria e dall'Italia. India, Cina, Turchia e Malesia sono stati invece i Paesi che hanno fatto registrare il maggiore incremento delle importazioni di combustibili fossili dalla Russia dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina (ANSA).