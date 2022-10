Confindustria,spread impone a Governo politica bilancio prudente

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "L'aumento dei tassi si è associato a un aumento dello spread tra i titoli di Stato italiani e il Bund tedesco, che per il momento appare muoversi entro margini ragionevoli (+235 punti base a settembre). Ma sarà cruciale - avverte il Centro studi di Confindustria - mantenerlo intorno a questi valori e ciò imporrà al prossimo Governo una politica di bilancio prudente (la recente crisi del Regno Unito, innescata da impegni eccessivi di spesa pubblica, è un caso di scuola esemplare) un'implementazione efficiente del Pnrr".

In caso contrario, rilevano gli economisti di via dell'Astronomia "l'Italia non potrebbe beneficiare dello scudo predisposto dalla Bce (che limiterebbe la risalita dei tassi sui BTp) e rischierebbe di veder salire enormemente la spesa per interessi sul debito (già aumentata) e i tassi sul credito (che ridurrebbero ulteriormente la competitività del nostro sistema Paese)". (ANSA).