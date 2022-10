Confindustria vede un 2023 a crescita zero (2)

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Nella prima metà di quest'anno - rileva il centro studi diretto da Alessandro Fontana -, nonostante le criticità emerse a partire dal 2021 che sono state esacerbate dall'invasione russa dell'Ucraina (difficoltà di approvvigionamento, rincari nei prezzi delle materie prime, aumento dei prezzi dell'energia), la performance dell'economia italiana è stata abbastanza buona e, in Europa, seconda solo alla Spagna (che però non ha ancora recuperato i livelli di attività del pre-pandemia, come è riuscito invece all'Italia)".

In questa fase "forze diverse hanno agito in direzione opposta e la performance finale è la risultante di queste forze". Tra i fattori positivi, il proseguimento della forte crescita delle costruzioni, il recupero pur incompleto del turismo, la resilienza dell'industria, una buona dinamica dei consumi delle famiglie, la progressiva attenuazione dell'impatto dell'emergenza Covid. Come anche "i cospicui interventi della politica di bilancio adottati dal Governo italiano per difendere famiglie e imprese dal rincaro dei prezzi energetici". Bene anche l'export, una "performance sorprendentemente positiva", ed ha aiuto il calo dei prezzi di alcune materie prime.

Ma c'è anche una spinta al ribasso che vede come "principale fattore critico" il rincaro del gas naturale "il cui prezzo sembra destinato a rimanere elevato a lungo". E' un fattore che sta avendo diversi effetti, tutti negativi: "Sta facendo schizzare in alto l'inflazione", che a parità di salari frena la domanda e sta erodendo i risparmi delle famiglie; ha poi "fatto crescere i costi delle imprese a livelli insostenibili (+110 miliardi la bolletta energetica per l'intera economia nel 2022, rispetto al pre-crisi, secondo stime CsC); L'aumento dell'inflazione ha anche "spinto la Banca Centrale Europea a rialzare i tassi di policy". scelta "ragionevole che la Bce" ma che "contribuirà negativamente alla crescita economica via un maggior costo del credito" Per gli economisti di via dell'Astronomia "le decisioni di politica monetaria in questa fase dovrebbero essere ispirate a grande prudenza visto che le tendenze recessive in atto nell'Eurozona, che ormai i mercati danno per acquisite ma che ancora non si sono dispiegate, potrebbero già da sole raffreddare la domanda e quindi avere l'effetto di frenare le aspettative di inflazione; "I rialzi dei tassi in una fase recessiva potrebbero, quindi, accentuarla , senza riuscire a riportare sotto controllo l'inflazione visto che questa è spinta prevalentemente dall'aumento del prezzo del gas, che è determinato da una guerra economica tra Europa e Russia" All'aumento dei tassi "si è associato a un aumento dello spread tra i titoli di Stato italiani e il Bund tedesco": "sarà cruciale - avverte Confindustria - mantenerlo intorno a questi valori e ciò imporrà al prossimo Governo una politica di bilancio prudente".

E' uno scenario di "stagnazione in arrivo". Con queste premesse, per il CsC "nella seconda metà di quest'anno si assisterà quindi a un progressivo indebolimento della crescita che culminerà, tra fine 2022 e inizio 2023, in un aggiustamento al ribasso dei livelli di attività seguito da un lento recupero.

L'aggiustamento avviene sia dal lato della produzione, sia da quello dei consumi delle famiglie. Complessivamente, l'Italia cade in stagnazione, alla quale si associa un'inflazione record". (ANSA).