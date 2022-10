Confindustria, l'economia italiana si è fermata da luglio

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - L'economia italiana si è fermata da luglio, dopo "sei trimestri consecutivi di crescita", e dopo aver "superato il livello pre-pandemia dell'1,3% (più di Francia, Germania e Spagna)". Nell'analisi del centro studi di Confindustria, come spiega il capoeconomista di via dell'Astronomia, Alessandro Fontana, la buona performance del 2022 rispetto alle precedenti stime è dovuta alla crescita del Pil già acquisita nel primo semestre, poi, nelle stime del CsC, "il terzo trimestre è sostanzialmente piatto, ed il quarto trimestre è in calo, come il primo trimestre del 2023". Poi ci sarà "una ripresa ma con un tasso di crescita decisamente più contenuto". Così per l'intero 2023 è attesa una variazione 'zero' del Pil. (ANSA).