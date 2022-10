Confindustria, inflazione 2022 al +7,5% poi rallenta, +4,5% 2023

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Una "inflazione record", "salita rapidamente nel corso del 2022, arrivando al +8,9% annuo a settembre su valori che non si registravano dagli anni ottanta", nello scenario tracciato dalle previsioni economiche di autunno del Centro studi di Confindustria "resterà sugli elevati valori attuali per la parte finale del 2022".

Per il 2022 "in media, si assesterà al +7,5% (da +1,9% nel 2021)" mentre "nel 2023, è attesa in discesa, ma ancora elevata, al +4,5% in media, per l'esaurirsi graduale dell'impatto del rincaro di petrolio e gas naturale sulla variazione dei prezzi al consumo energetici (calcolata sui 12 mesi)". Sono stime in rialzo rispetto alle precedenti previsioni degli economisti di via dell'Astronomia, della scorsa primavera. (ANSA).