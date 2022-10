Confindustria: autunno-inverno gela l'occupazione, torna in calo

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Sul fronte dell'occupazione il Centro studi di Confindustria "prevede che la dinamica dell'input di lavoro, dopo una battuta d'arresto in estate, diventerà negativa tra l'autunno e l'inverno" mentre "per l'anno prossimo è attesa una ripresa nel mercato del lavoro, con l'input di lavoro che tornerà a crescere solo nella seconda parte del 2023". Le 'Ula' (il dato statistico che misura l'occupazione in unità equivalenti di lavoro a tempo pieno) in media d'anno sono viste in crescita del 4,3% nel 2022 (con un +2,1% di persone occupate) "mentre nella media del 2023 rimarranno quasi ferme, -0,1%, a riflesso di una sostanziale stabilità sia del numero di persone occupate sia delle ore lavorate pro-capite".

Si assiste comunque ad una "disoccupazione in aumento". Nelle previsioni di autunno degli economisti di via dell'Astronomia, dopo il rientro del tasso di disoccupazione dal 10,2% di gennaio 2021 (picco con la crisi Covid) al 7,9% a giugno 2022, ora "ci si attende un aumento del tasso di disoccupazione all'8,1% in media nel 2022 e all'8,7% nel 2023. Ciò a causa della prevista battuta d'arresto della dinamica occupazionale, a fronte di una forza lavoro che continuerà a espandersi". (ANSA).