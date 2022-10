Confindustria, 10 mld gettito fiscale più del Def, aiutano conti

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Sul fronte dei conti pubblici, nelle previsioni economiche di autunno del Centro studi di Confindustria "il deficit pubblico in Italia è migliore delle attese (3,5% nel 2023), nonostante l'aumento della spesa per interessi dovuto al rialzo dei tassi e pur incorporando gli effetti sui conti delle ingenti misure adottate dal Governo per sostenere famiglie e imprese contro il caro-energia: 54,4 miliardi nel 2022, che hanno senz'altro attutito l'impatto dello shock energetico sull'economia".

Per gli economisti di via dell'Astronomia "un elemento particolarmente positivo dei conti pubblici, emerso quest'anno, è il forte aumento delle entrate fiscali, sulla scia della risalita dell'economia, ma anche della maggiore inflazione: queste risorse hanno consentito di finanziare gli interventi senza generare più deficit di bilancio".

Il gettito fiscale nel 2022 "potrebbe essere superiore rispetto a quanto programmato dal Governo nel Def di aprile di ulteriori 10 miliardi (0,5 punti di PIL), ma il deterioramento dello scenario economico potrebbe ridurre tali entrate. Il debito pubblico è stimato al 145,5% del PIL nel 2022, in riduzione di oltre 4,7 punti, ma nel 2023 è previsto calare di neanche 0,7 punti (al 144,9%), a causa del minor contributo della crescita reale alla sua discesa.

Confindustria sottolinea quanto sia stati di aiuto, a sostenere il Pil del 2022, "i cospicui interventi della politica di bilancio adottati dal Governo italiano per difendere famiglie e imprese dai rincari dei prezzi energetici che (da settembre dello scorso anno a oggi) ammontano 60 miliardi, tra i più corposi in Europa, erogati senza generare extra-deficit anche se, proprio per questo, con effetti di brevissimo periodo". Ma, come avverte il capoeconomista di via dell'Astronomia, Alessandro Fontana, se ora verranno meno sarà un fattore che peserà sulla dinamica del Pil nel prossimo anno.

(ANSA).