Confcooperative:Gardini, pronti a confronto con centrodestra

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Le elezioni ci hanno consegnato un quadro che appare di stabilità, non so se la litigiosità del centro destra confermerà questa visione ma hanno i numeri che consentiranno loro di governare stabimente per la legislatura.

Noi siamo pronti al confronto con la schiena diritta e la nostra autonomia". Lo afferma il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini in videocollegamento al convegno delle Bcc lombarde a Roma. "Vogliamo mettere generosamente a disposizione il nostro modello a cominciare da quello che le Bcc stanno facendo contro lo spopolamento delle aree interne e l'inverno demografico.

Spopolamento che il mondo bancario tradizionale sta portando avanti" ha aggiunto. (ANSA).