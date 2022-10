Bcc: accordo per avvio fusione tra Ter e Friulovest

(ANSA) - PORDENONE, 08 OTT - E' stato sottoscritto l'accordo tra BancaTer e Friulovest Banca, Bcc del Gruppo Cassa Centrale, per avviare un percorso che potrà avere come conclusione la proposta di aggregazione alla valutazione delle rispettive basi sociali.

La nuova banca si baserà su un totale di 63 sportelli distribuiti su buona parte del territorio regionale da Sacile a Trieste, servendo i quattro capoluoghi delle ex province e con una presenza anche in Veneto, grazie alla filiale di Bibione. In totale i soci sarebbero di poco inferiori a 20mila, tra persone fisiche e persone giuridiche. I numeri del bilancio al 31 dicembre 2021 evidenziano che in forma aggregata si supererebbero i 5,3 miliardi di euro di masse amministrate. La nuova Banca di Credito Cooperativo vanterebbe oltre 253 milioni di euro di patrimonio con poco meno di 400 collaboratori, e sarebbe la prima realtà del Gruppo Cassa Centrale Banca in Friuli Venezia Giulia e la quinta a livello nazionale. (ANSA).