Barcolana54:le dipendenti Coop in mare per congedo paternità (2)

(ANSA) - TRIESTE, 08 OTT - Maura Latini, a.d. Coop, intervenuta alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa ha sottolineato che la "sostenibilità ha più anime, e la Barcolana è in grado di interpretarle tutte". Domani in gara per Coop ci sarà anche la Anywave Safilens di velisti professionisti guidati dallo skipper Alberto Leghissa, partner della campagna dell'azienda per la tutela degli ecosistemi marini. Latini si è soffermata sull'importanza dell'estensione del congedo obbligatorio di paternità a 3 mesi: "Si tratta di un diritto negato: i padri non possono stare con i propri figli all'inizio della loro vita. Ed è un fatto che impatta sulle donne, ne allunga il percorso di carriera e le porta ad avere una retribuzione più bassa".

Il vice-presidente della Coop, un'azienda in cui il 70% di dipendenti è costituita da donne, ha ricordato poi che portare avanti la campagna di sensibilizzazione in città è naturale per la catena di supermercati, in quanto nel capoluogo giuliano ci sono 40 mila soci, dunque più di un triestino su 5 a Trieste è socio della cooperativa e ne condivide i valori.

Francesca Clapcich, skipper di origine triestina della Kind of Magic, la barca tutta al femminile di dipendenti Coop, ha sottolineato che quello portato avanti dall'azienda è un "messaggio importantissimo". "Io sono diventata mamma da poco, dunque il progetto 'genitori alla pari' mi tocca personalmente da vicino", ha spiegato Clapcich. (ANSA).