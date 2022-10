ANSA-SCHEDA/ Confindustria, le previsioni economiche di autunno

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Lo scenario economico 2023 è di "stagnazione e inflazione". Nelle previsioni di autunno del Centro studi di Confindustria "il Pil italiano, che ha registrato una dinamica positiva nella prima metà del 2022, subisce un aggiustamento al ribasso tra la fine dell'anno e l'inizio del 2023 e poi recupera piano. La crescita nel 2022 (+3,4%) è già tutta acquisita ed è molto superiore a quella che si prevedeva sei mesi fa", quando gli economisti di via dell'Astronomia, in uno scenario in evoluzione, avevano previsto un arretramento della crescita al +1,9% dal +6,7% del 2021. "Per il 2023, invece, c'è una forte revisione al ribasso rispetto allo scenario di aprile (-1,6 punti), che porta alla stagnazione in media d'anno".

Queste le principali previsioni del CsC per l'Italia, per il 2022 e per il 2023, a confronto con i dati del 2021.

2021 2022 2023 Pil +6,7 +3,4 0,0 Consumi delle famiglie +5,2 +3,1 -0,1 Investimenti fissi lordi +16,5 +10,2 +2,4 Esportazioni di beni e servizi +13,4 +10,3 +1,8 Importazioni di beni e servizi +14,7 +14,4 +1,5 Occupazione totale +7,6 +4,3 -0,1 Tasso di disoccupazione 9,5 8,1 8,7 Prezzi al consumo +1,9 +7,5 +4,5 Indebitamento della P.a. 7,2 5,1 3,5 Debito della P.a. 150,8 145,5 144,9 I valori di indebitamento e debito sono in percentuale del Pil.

L'occupazione è misurata con il dato statistico delle 'Ula', unità equivalenti di lavoro a tempo pieno (ANSA).