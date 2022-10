++ Confindustria al nuovo Governo, è una emergenza nazionale ++

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Abbiamo di fronte uno scenario economico "complesso, un po' fosco, zavorrante", dice la dg di Confindustria, Francesca Mariotti, presentando le previsioni economiche di autunno del centro studi di Confindustria. "Siamo alle porte dell'insediamento di un nuovo Governo che dovrà fare i conti con una vera emergenza nazionale. Questa è una emergenza nazionale, non riguarda più solo imprese e industria, riguarda tutti", avverte: "Interventi tamponi non saranno sufficienti e neanche più tanto possibili: abbiamo una incertezza di tempi: quanto durerà? Certamente non poco. Una emorragia di risorse pubbliche non possiamo permettercela". (ANSA).