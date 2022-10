Pesca: Alleanza Coop, ministero del mare vale 40 miliardi

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Valorizzare e tutelare le filiere del mare, istittuendoun ministero dedicato, è un modo per fare rete e dare voce a settori economici che rappresentano il 2.6% del Pil, ovvero 39,5 miliardi di euro. A chiederlo è l'Alleanza Cooperative Pesca in vista della formazione del nuovo Governo.

"Siamo in una fase in cui tutto ancora si può decidere e per questo lo chiediamo ora alla politica", fa sapere l'Alleanza, nel ricordare che è una platea variegata quella dei settori legati al mare che vanno dalla pesca a l'acquacoltura, al turismo costiero, al trasporto marittimo, alle crociere turistiche, alla cantieristica navale ai servizi di traghetti.

"Le attività economiche legate al mare - spiega l'Alleanza - rappresentano l'11 % della produttività del settore dei trasporti e circa al 2 % della forza lavoro totale. In chiave europea l'Italia si colloca al terzo posto per valore aggiunto tra i Paesi europei, con il 13,5%".. Portare tutte queste realtà sotto uno stesso dicastero, aggiunge ancora l'Alleanza, consente meglio di fare rete e di snellire la macchina burocratica, dando vita ad un unico interlocutore. Un'iniziativa invocata da tempo dalla cooperazione, pronta a mettere a disposizione il proprio patrimonio di conoscenza ed esperienza tecnica, molto sentita anche a livello territoriale visto che molti primi cittadini delle principali città a vocazione marina a partire da Mazara del Vallo, stanno portando avanti questa istanza. (ANSA).