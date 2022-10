Jabil: presidio lavoratori davanti a Confindustria Caserta

(ANSA) - CASERTA, 07 OTT - Una cinquantina di lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcianise (Caserta) hanno manifestato davanti alla sede di Confindustria Caserta, nella centrale via Roma; sul posto le forze dell'ordine. "Siamo qui - spiega il segretario della Fiom-Cgil di Caserta Francesco Percuoco - per chiedere a Confindustria di sollecitare Jabil a trovare una diversa soluzione a quella dei 190 licenziamenti annunciati due settimane fa". I lavoratori e i loro rappresentanti sono stati convocati il 17 ottobre a Confindustria per l'ulteriore passaggio della procedura di licenziamento collettivo avviato dalla Jabil; quella di oggi è dunque una manifestazione che si inquadra nell'ambito della mobilitazione proclamata dopo l'annuncio degli esuberi il cui scopo è spingere l'associazione datoriale e le istituzioni a muoversi per scongiurare la mossa Jabil. (ANSA).