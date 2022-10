Inail e Autostrade firmano intesa su sicurezza cantieri stradali

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Firmato un protocollo di intesa dal direttore generale dell'Inail, Andrea Tardiola, dall'amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, e dai rappresentanti delle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali dei trasporti e delle costruzioni. Al centro dell'accordo, c'è la sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri per la realizzazione delle nuove tratte autostradali e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti.

Il protocollo, che durerà cinque anni, in coerenza con la scadenza del Pnrr nel 2026, riguarda diverse iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della prevenzione in tutta la filiera: erogazione di programmi di formazione rivolti a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali; studio dei fattori di rischio per la prevenzione delle patologie correlate al lavoro; progettazione di modelli di organizzazione per la prevenzione degli infortuni; analisi dei flussi informativi relativi a infortuni e malattie professionali nella realizzazione di grandi opere.

Inoltre, all'interno di "cantieri modello" saranno sperimentate soluzioni tecnologiche innovative, come l'utilizzo di sensori e dispositivi di protezione individuale "intelligenti", e introdotte nuove metodologie di formazione dei lavoratori, che prevedono anche il ricorso alla realtà virtuale in 3D. (ANSA).