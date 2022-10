Commercio: Istat, volumi in calo per terzo mese, pesa inflazione

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Su base tendenziale, "alla crescita delle vendite in valore corrisponde, per il terzo mese consecutivo, una diminuzione dei volumi, in riflesso dell'accelerazione della crescita dei prezzi al consumo registrata nello stesso periodo". Lo sottolinea l'Istat nel commento ai dati di agosto sul commercio al dettaglio. (ANSA).