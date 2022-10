Commercio: Confesercenti, tetto a tariffe o consumi crollano

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "L'inflazione e il caro bollette tagliano le vendite. Nonostante il buon andamento della stagione turistica, ad agosto i dati Istat riportano un forte flessione dei volumi di vendita, sia in confronto a luglio che allo stesso mese dello scorso anno. Una caduta che anticipa un'ulteriore contrazione, più marcata, che le attività commerciali ci stanno segnalando anche per settembre ed i primi giorni di ottobre".

Così Confesercenti commenta i dati Istat e propone come "unica soluzione" un "tetto alle tariffe energetiche, che riporti i costi per l'approvvigionamento di energia e gas a livelli sostenibili per famiglie ed imprese. Senza un intervento di questo tipo, infatti, l'inflazione continuerà a salire e far contrarre i consumi, per i quali non è difficile prevedere, quest'autunno, una vera e propria caduta libera". Nel secondo trimestre l'inflazione e "l'esplosione delle bollette" , osserva Confesercenti, hanno eroso "già oltre 2 punti di propensione al risparmio per mantenere un certo livello di acquisti" e "l'autunno sarà il banco di prova della capacità di resilienza delle imprese della distribuzione commerciale anche se i piccoli sono già in debito d'ossigeno. Gli esercizi di vicinato registrano, infatti, un crollo in volume del -4% rispetto ad un anno fa, concentrato in particolare nel comparto non alimentare, mentre continua l'ascesa del commercio elettronico che opera in regime di completa deregulation. E che si prepara all'assalto del Natale: tra Prime Days e Black Friday, le promozioni online hanno raddoppiato la propria presenza. Uno scenario doppiamente difficile per i negozi di vicinato che, assediati dall'aumento dei costi energetici, non potranno certo vendere in sconto, subendo una concorrenza da parte dell'online che non può definirsi virtuosa". (ANSA).