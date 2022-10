Bonus lavoratori autonomi,Confcommercio Vda attiva sportello

(ANSA) - AOSTA, 07 OTT - "Al fine di fornire un supporto concreto alle imprese del territorio", Confcommercio Valle d'Aosta ha attivato lo sportello 'Pronto Confcommercio"'.

Fornirà un aiuto pratico e tecnico per la presentazione delle pratiche per la richiesta bonus "200 euro" dedicata ai lavoratori autonomi.

"Tale servizio nasce per dare un aiuto - commenta Adriano Valieri Direttore Generale di Confcommercio VdA - ai numerosi liberi professionisti che si trovano in balia delle svariate richieste burocratiche. Attraverso l'Enasco, il nostro patronato di riferimento, abbiamo messo in campo tale servizio per la redazione e l'inoltro delle pratiche per la richiesta del bonus '200 euro' per i lavoratori autonomi ed i professionisti. E' un modo concreto per dare una prima boccata d'ossigeno, un intervento certamente da ampliare per il futuro" . Lo sportello sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16,30 contattando lo 0165-40004 oppure inviando una mail a commerciale@ascomvda.it. (ANSA).