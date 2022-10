Bollette: giovani Confcooperative, coop a rischio chiusura

(ANSA) - MASSA, 07 OTT - "L'emergenza legata al caro energia crea molti problemi anche ai giovani imprenditori: se si continua così, il rischio è la chiusura di diverse cooperative con tanti giovani che perderanno il lavoro". Lo afferma in una nota Ester Macrì, coordinatrice toscana dei giovani imprenditori di Confcooperative, nel corso di una visita alla cooperativa sociale Compass a Massa. "Non possiamo aspettare il nuovo governo, bisogna intervenire subito", ha aggiunto.

Nelle cooperative aderenti a Confcooperative Toscana si contano 53 presidenti e 330 consiglieri di amministrazione con meno di 40 anni d'età. "E' il momento di dare un aiuto concreto ai giovani che scommettono sull'imprenditorialità e la cooperazione, tra poco sarà troppo tardi", sostiene Macrì. La tappa di Massa è una delle tante fatte in questi anni dal gruppo Giovani Imprenditori di Confcooperative Toscana con l'obiettivo di conoscere da vicino le realtà dove operano giovani under 40: in precedenza c'erano state visite a Firenze, Vinci (Firenze), Monte San Savino (Arezzo). (ANSA).