Bollette: Cna Toscana Centro, interventi o aziende chiudono

(ANSA) - PRATO, 07 OTT - "I folli rincari dell'energia stanno avendo un impatto devastante sulle aziende: Governo e Europa devono agire subito se non vogliamo che migliaia di aziende chiudano mettendo in crisi l'economia nazionale". Lo ha affermato Claudio Bettazzi, presidente di Cna Toscana Centro, alla luce dei dati allarmanti dell'ultima indagine realizzata su un campione di 150 aziende tra Prato e Pistoia.

In termini di rincari della bolletta energetica, il settore del turismo registra aumenti del 353% con picchi del 445%, le aziende del tessile registrano un aumento medio del 172% con picchi che arrivano fino al 356%, nella meccanica di produzione l'aumento medio è del 180% con picchi del 482%, mentre il settore alimentare ha subito un incremento medio del 151%, con picchi del 332%.

Il 48,2% degli imprenditori dichiara di prevedere di non proseguire l'attività se i costi energetici non diminuiranno, un ulteriore 40% ha già attivato le pratiche per richiedere il credito di imposta di energia, il 24,5% prevede di ricorrere ad ammortizzatori sociali e il 52,7% dichiara di non essere riuscito a trasferire i rincari energetici sui costi di lavorazione. Solo l'11,8% ha pannelli fotovoltaici o impianti di cogenerazione installati in azienda, ma il 55,5% sarebbe disponibile da subito ad investire in impianti di autoproduzione se fossero disponibili incentivi, e il 33,6% si dice favorevole ad entrare a far parte di comunità energetiche. (ANSA).