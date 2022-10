Sace: corso su imprenditoria femminile per centri antiviolenza

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Un percorso formativo in quattro appuntamenti sull'imprenditoria femminile dedicato alle operatrici dei centri antiviolenza aderenti a D.i.Re. Dalla collaborazione tra il gruppo Sace e Donne in rete contro la violenza, associazione che gestisce oltre 100 Centri antiviolenza e più di 150 Case rifugio, ascoltando ogni anno circa 21mila donne, nasce ABC imprenditoria, un corso di imprenditoria di base che ha come obiettivo trasferire i principali aspetti pratici relativi all'avvio di un'attività d'impresa. Le organizzazioni della Rete nazionale D.i.Re, infatti, supportano le donne anche nei loro percorsi di riprofessionalizzazione e inserimento lavorativo. "Questa collaborazione pensata e strutturata da Sace insieme a Invitalia, rappresenta uno strumento utile per favorire la loro autonomia economica, garantendo una formazione specifica alle operatrici che le accompagnano nei loro percorsi", si legge in una nota. Il percorso è articolato in quattro incontri online, fino al 20 ottobre, di cui i primi tre organizzati da Sace e l'ultimo da Invitalia. (ANSA).