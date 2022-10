Porti: Confcommercio Venezia-Rovigo, Zls è opportunità

(ANSA) - VENEZIA, 06 OTT - "Finalmente la Zls può partire davvero. Si tratta di una concreta opportunità per tutte le imprese del veneziano e del rodigino. Sarà ora importante che la progettualità delle rappresentanze economiche sia accolta e realizzata, per sviluppare davvero un'area che possa dare il massimo valore aggiunto dall'integrazione tra industria, artigianato servizi e di tutta l'economia urbana". Lo afferma Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Unione metropolitana di Venezia Rovigo sulla firma del nuovo decreto Zls Zona Logistica Semplificata per Venezia-Rovigo, "In una parola - sottolinea - che la Zls diventi una vera Zona di Lavoro e Sviluppo per questo territorio, la cui vocazione è quella di asse portante del Nordest del Paese. L'auspicio è che l'economia della città ne benefici anche con ricadute positive nell'indotto: negozi, pubblici esercizi, alberghi, attività commerciali". (ANSA).