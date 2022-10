Fisco: Taverna, tasse vanno tagliate partendo da chi ha meno

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Inutile girarci intorno: la flat tax di cui tanto parla il centrodestra servirebbe solo a far pagare meno tasse ai ricchi. Per le famiglie, per le persone normali, non cambierebbe nulla. Oltre a ciò non si capisce da dove si prenderebbero i 50 miliardi che servirebbero per finanziare questa misura. Piuttosto il nuovo Governo pensi a una soluzione perché tutti paghino le tasse e perché tutti paghino meno. La pressione fiscale va senza dubbio alleggerita, ma questo deve valere per tutti partendo, anzi, da chi ha meno, dal ceto medio, e non, al contrario, avvantaggiando chi ha già tanto". Così in un post la vicepresidente del M5s Paola Taverna. (ANSA).