Fisco: Marattin (IV),governo pubblichi relazione su evasione

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Perché il governo non pubblica, come dovrebbe fare, in allegato al Def, la Relazione annuale che mostra l'andamento del recupero da evasione negli ultimi tre anni? L'esigenza di non urtare la sensibilità di nessuno, qualora presente, credo valga meno dell'esigenza pubblica di sapere come sta andando la lotta all'evasione nel nostro Paese" Così il responsabile economico di Italia Viva Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze (ANSA).