Confcommercio: Sebastiano Casu nuovo presidente regionale

(ANSA) - CAGLIARI, 06 OTT - Sebastiano Casu è il nuovo presidente di Confcommercio Sardegna. Prende il posto di Nando Faedda, che sarà vicepresidente Vicario, mentre vicepresidente con delega all'amministrazione è stato eletto Agostino Cicalò.

Durante l'assemblea sono stati rinnovati anche il collegio dei revisori dei conti e quello dei probiviri. Il coordinatore regionale, che affiancherà il presidente Casu è Sandro Guiso, direttore di Confcommercio Nord Sardegna. "Assolverò a questo incarico con impegno e piena disponibilità, ringrazio i soci per la fiducia accordata e i componenti la giunta con cui collaborerò per cercare di difendere i settori rappresentati con tutte le nostre forze, continuando ad interloquire con la politica della nostra regione al fine di soddisfare le esigenze delle imprese e dare voce alle loro problematiche", ha dichiarato Sebastiano Casu al termine della sua elezione.

"Sono molti i problemi che rendono stagnate la nostra economia, e siamo disponibili ad illustrare al Governo regionale e agli stakeholder le nostre riflessioni per costruire soluzioni utili alla crescita delle imprese". (ANSA).