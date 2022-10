Confcommercio: disagio sociale in calo ad agosto

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Ad agosto il Mic, il Misery Index di Confcommercio che misura il disagio sociale si è attestato su un valore stimato di 16,6, in riduzione di nove decimi di punto sul mese precedente. Lo indica la stessa Confcommercio, spiegando che la riduzione dall'area del disagio sociale appare un fenomeno "temporaneo", in considerazione sia dei "segnali negativi" che emergono dal mercato del lavoro sia dalle prime stime di settembre sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto.

Nello stesso mese la disoccupazione estesa scende all'8,7% e la variazione dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto cala al 7,7%. Quest'ultima evoluzione "ha riflesso, in gran parte, il netto ridimensionamento dei prezzi dei carburanti. Le prime stime di settembre indicano, peraltro, il ritorno a dinamiche più sostenute sulla spinta di una progressiva crescita dei prezzi degli alimentari. In considerazione dei segnali negativi che iniziano a manifestarsi sul versante dell'occupazione, attesi in peggioramento in conseguenza di un sempre più probabile rallentamento dell'economia, e di una dinamica inflazionistica ancora elevata si consolidano - afferma Confcommercio - i timori di un possibile ampliamento, nei prossimi mesi, dell'area del disagio sociale". (ANSA).