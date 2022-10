Caro energia: Anima (Confindustria), a rischio centinaia imprese

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Lo straordinario aumento dei prezzi energetici continua a far salire i costi di produzione delle industrie meccaniche e rischia di soffocare le attività di centinaia di imprese. Si stanno riducendo i margini di crescita di uno dei settori di maggior traino della nostra industria: per tre aziende su quattro i costi di produzione sono aumentati del 20% rispetto allo scorso anno; per due su cinque gli aumenti superano il 40%". E' quanto denuncia Anima Confindustria, l'organizzazione che rappresenta le aziende della meccanica.

"Tante imprese si trovano di fronte a clienti che annullano o rinviano ordini già partiti; altre aziende scontano i ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, e siamo quasi al 45%; altri ancora riducono al minimo i ricavi pur di continuare la produzione, ma con sempre maggior affanno", sottolinea il presidente di Anima Confindustria Marco Nocivelli. "Al governo che verrà chiediamo misure urgenti per evitare il collasso di interi comparti produttivi, schiacciati dai continui rincari", insiste Nocivelli, annunciando che una serie di proposte saranno presentate il prossimo 21 ottobre in occasione dell'evento "L'industria meccanica oggi per l'Italia di domani". Per Nocivelli è necessario puntare su efficienza energetica, idrogeno e soprattutto export. (ANSA).