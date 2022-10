Camere Commercio: a Potenza incontro con ambasciatore messicano

(ANSA) - POTENZA, 06 OTT - Si terrà domani, 7 ottobre, dalle ore 10, a Potenza, nella sede storica della Camera di Commercio della Basilicata, in corso XVIII Agosto, un incontro organizzato dall'Ente camerale e da Confindustria Basilicata con l'Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba.

Lo ha reso noto l'ufficio stampa dell'Ente camerale lucano, specificando che "sarà l'occasione per realizzare un focus sui rapporti commerciali tra Messico e la nostra regione, esplorando le opportunità per le imprese lucane nella nazione centro americana, con l'auspicio di poter stimolare la nascita di nuovi rapporti commerciali e possibili investimenti. I lavori saranno introdotti dai saluti del Presidente della Cciaa lucana, Michele Somma, e del presidente vicario di Confindustria Basilicata, Margherita Perretti". (ANSA).