Bcc: dg Iccrea, Banca Alta Toscana istituto sano e vivace

(ANSA) - FIRENZE, 06 OTT - Visita del direttore generale di Iccrea Banca Mauro Pastore a Banca Alta Toscana, che fa parte del Gruppo bancario cooperativo Iccrea cui aderiscono 120 Bcc sull'intero territorio italiano. Accompagnato dal presidente di Banca Alta Toscana Alberto Banci e dal direttore generale Tiziano Caporali, spiega una nota, Pastore ha visitato la sede di Vignole (Pistoia) e i nuovi spazi del Forum Banca Alta Toscana, per poi partecipare ad una seduta del cda dell'istituto. La visita arriva in prossimità dell'assemblea straordinaria dei soci che il 16 ottobre vedrà all'ordine del giorno l'approvazione del progetto di integrazione di VivalBanca in Banca Alta Toscana e Banca Centro Toscana-Umbria.

"Nel credito cooperativo - spiega Pastore - quando c'è un'operazione come questa facciamo sì che i territori continuino ad avere il supporto della banca come ce l'avevano da quella originaria. In questo caso il supporto sarà assicurato attraverso le due banche subentranti, le quali nel corso di qualche tempo, saranno in grado di ottimizzare i fattori produttivi e le catene distributive della banca soggetta a procedimento di scorporo. Questo intervento genera un valore per le banche che rimangono, favorendo (e razionalizzando) la relazione con le realtà del territorio". Per Pastore "Banca Alta Toscana ha saputo far andare di pari passo la propria azione incisiva sul territorio, affinché questo si sviluppasse, con un equilibrio dei conti che ha assicurato, nel tempo, la stabilità della banca stessa. Laddove è stato necessario Banca Alta Toscana è sovvenuta per operazioni che hanno riguardato banche consorelle, un aspetto che nel credito cooperativo rappresenta un fattore importante. Siamo di fronte ad una banca sana, vivace - conclude - che nel futuro continuerà a dare un contributo straordinario al credito cooperativo, supportando l'economia del territorio". (ANSA).