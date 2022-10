Università: Firenze, al via corso su tessile e moda

(ANSA) - FIRENZE, 05 OTT - Formare la nuova generazione di professionisti del tessile e della moda. È l'obiettivo del nuovo corso di laurea triennale dell'Università di Firenze 'Design tessile e moda - Texile and fashion design' che ha sede a Prato (all'interno del Polo universitario città di Prato), nel più grande distretto europeo del settore. Tra gli elementi caratterizzanti, si legge in una nota, vi è l'impostazione fortemente interdisciplinare concepita per fornire agli studenti un ampio ventaglio di competenze qualificate.

Al corso collaborano sei dipartimenti dell'Ateneo, quelli di architettura, chimica, scienze giuridiche, scienze per l'economia e l'impresa, ingegneria industriale e il dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo. Gli studenti avranno l'opportunità di operare una scelta tra due indirizzi, uno focalizzato sul tessile e l'altro sul prodotto moda finito. Entrambi i curricula prevedono un'esperienza di apprendimento continuativa sul campo all'interno delle aziende.

