Sicilia: Schifani a Bonomi, rapporto forte con Confindustria

(ANSA) - PALERMO, 05 OTT - "Al presidente Bonomi ho parlato del nostro programma di governo con riferimento alle imprese. In particolare, della volontà, già manifestata chiaramente durante la campagna elettorale, di attrarre investimenti e capitali per la Sicilia, e poi la semplificazione burocratica, oltre a creare con Confindustria un rapporto sempre più forte e organico per trovare sinergia in quella che vuol essere la nostra svolta. Ho garantito al presidente Bonomi tempi rapidi per le autorizzazioni". Così il presidente neoeletto della Regione Siciliana Renato Schifani al termine dell'incontro privato con il presidente di Confindustria. (ANSA).