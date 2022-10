Pnrr: tributaristi, noi adatti a certificare dati contabili

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "L'Istituto nazionale tributaristi (Int), quale socio fondatore di Confassociazioni, la Confederazione delle associazioni professionali, aveva accolto con favore il protocollo sottoscritto tra il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e il presidente della Confederazione Angelo Deiana, volto alla collaborazione nell'attuazione del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza)", inoltre i tributaristi dell'Int "hanno partecipando e stanno partecipando, anche a livello territoriale, ai progetti collegati per l'acquisizione dei fondi europei" Con queste premesse il presidente dell'Int e vicepresidente vicario di Confassociazioni Riccardo Alemanno, rilancia il ruolo degli esponenti della categoria quali professionisti del settore tributario qualificati e competenti, per certificare i dati contabili e di bilancio necessari per tutelare la correttezza delle istanze di finanziamenti e contributi richiesti dalle imprese. "Concordo con chi sottolinea l'importanza dei professionisti contabili nel rilancio e nel supporto alla crescita equa e corretta del Paese, ma non si devono creare funzioni discriminanti tra chi quotidianamente segue, assiste contabilmente e fiscalmente imprese e lavoratori autonomi, funzioni esclusive peraltro vietate dalle direttive europee", dichiara. (ANSA).