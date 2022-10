Pnrr: Inps, 37 servizi digitali per pensioni, cig, imprese

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Nel recente incontro dell'Inps con il team digitale del ministero dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale, l'Istituto "ha fornito il report di avanzamento sul Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) relativo al target europeo M1C1-123, che prevede il rilascio, entro dicembre 2022, di 35 servizi digitali aggiuntivi, o rinnovati, dichiarandolo ufficialmente raggiunto con 3 mesi di anticipo". Lo fa sapere all'ANSA lo stesso Istituto pensionistico pubblico, evidenziando come, "in particolar modo, siano stati rilasciati 37 servizi nuovi nell'ambito del Progetto Pnrr incluso all'interno della Missione 1 Componente 1 Investimento 1.6 - Digital Transformation of large central administrations", e si tratta di strumenti "afferenti a diversi ambiti istituzionali, quali prestazioni pensionistiche, ammortizzatori sociali, indennità di disoccupazione, prestazioni d'invalidità, rimborsi, raccolta dei contributi da parte delle imprese, servizi per i lavoratori agricoli e servizi antifrode, anticorruzione e di trasparenza". Nel corso dello stesso incontro, poi, l'Inps "ha presentato gli avanzamenti per il conseguimento del target M1C1-124", che "prevede che vengano formati, entro dicembre 2022, 4.250 dipendenti, migliorando le loro competenze". (ANSA).