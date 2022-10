Pmi: direttori personale, in 13% misure sostegno al reddito

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - L'attuale congiuntura negativa sta avendo effetti sull'atteggiamento delle aziende nei riguardi della forza lavoro: il 13% ha già deciso misure di sostegno al reddito e il 47% sta valutando quali attività avviare, mentre il 30% circa non prevede iniziative di supporto. E, tra le imprese che hanno già previsto tali aiuti, "il 44% ha potenziato gli strumenti di welfare aziendale già in essere e il 37%, invece, ha puntato direttamente su misure più dirette come i 'fringe benefit' e i bonus bollette fino al tetto dei 600 euro". Lo si legge nelle anticipazioni degli esiti dell'indagine dell'Aidp (Associazione italiana direttori del personale), a cui hanno risposto circa 614 manager, che verranno presentati al 51° congresso nazionale dell'Associazione, che si terrà presso il Fico Centro congressi di Bologna. (ANSA).