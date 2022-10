Pil: Confcommercio, -0,1% per il Sud nel 2023

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - Nel 2023, a fronte di una crescita del Pil in Italia dello 0,2%, al Sud si registrerà un -0,1% e in Campania un -0,2%. Sono i dati dell'ufficio studi di Confcommercio in occasione della assemblea regionale dell'organizzazione oggi a Napoli alla presenza del presidente nazionale, Carlo Sangalli.

"Questo vuol dire - si sottolinea - che la messa a terra del PNRR non ha dato ancora i frutti sperati, ma pesano anche i soliti deficit sistemici, anche in termini di capacità di progettazione, esecuzione e vincoli burocratici. Due esempi: nel pregresso ciclo di finanziamenti europei, il tasso di pagamento è stimato a fine 2022 al 62% nazionale contro il 48% della Campania e il numero di progetti co-finanziati è pari al 7% del totale per la Campania contro il 22% nazionale. Il secondo: le immatricolazioni auto a persone fisiche nei primi 8 mesi sono scese del 24% nel Sud contro circa il 20% nella media delle altre macro-aree". (ANSA).