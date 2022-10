Pensioni: Sbarra, priorità intesa su proposta equa

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "Dobbiamo costruire un'intesa con il nuovo governo entro dicembre, perché sappiamo che scade quota 102 e dal primo gennaio del prossimo anno si presenta uno scalone di 5 anni che porta l'eta di vecchiaia a 67 anni. Ecco perché noi abbiamo presentato da mesi una proposta molto articolata al governo, chiediamo un tavolo politico per arrivare a soluzioni finalizzate a restituire al sistema pensionistico e previdenziale profili di flessibilità di equità, di stabilita delle regole, di inclusività soprattutto per giovani e donne".

Lo afferma il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, parlando al Tgcom.

"Noi dobbiamo costruire una pensione contributiva di garanzia per giovani e donne - spiega il sindacalista - incentivare l'adesione alla previdenza complementare, rendere strutturale allargare l'Ape sociale e poi determinare misure di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, che significa 62 anni e 41 anni a prescindere dall'eta', ecco perché pensiamo che questa debba essere una delle priorità da affrontare con il nuovo governo". (ANSA).