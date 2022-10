Pensioni: Ente medici, 150 mln spesa in più per l'inflazione

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Il momento "è difficile per tutti: solo a causa dell'inflazione, l'Ente di previdenza avrà una maggiore spesa per pensioni per 150 milioni di euro. Nonostante questo, l'Enpam è pronto a dare un sostegno alla rete degli studi professionali che va riqualificata". A dirlo il presidente dell'Enpam, Ente previdenziale dei medici e dei dentisti, Alberto Oliveti al congresso della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) in corso a Villasimius (Cagliari), aggiungendo: "Siamo felici di apprendere dai rappresentanti politici intervenuti che l'ipotesi di passaggio alla dipendenza dei medici di medicina generale non è più all'ordine del giorno". Per il numero uno dell'Ente "la fiduciarietà è il vero valore aggiunto della professione del medico di famiglia", però lo studio del 'camice bianco' deve "essere adeguato all'evoluzione scientifica, informatica e tecnologica e supportato da collaboratori. Occorre - ha proseguito il vertice della Cassa professionale - un'integrazione orizzontale tra pari, quindi più medici che usano le forme associative e aggregative che esistono, ma anche un'integrazione di tipo verticale, multiprofessionale e multidisciplinare, pensando, per esempio, alla proposta di inserire la figura dello psicologo", termina la nota. (ANSA).