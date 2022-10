Ocse:Ucraina ottiene status di 'Paese membro potenziale'

(ANSA) - PARIGI, 05 OTT - Via libera all'attribuzione all'Ucraina dello status di "Paese membro potenziale" dell'Ocse, l'organismo per la cooperazione e lo sviluppo economico internazionale con sede a Parigi. La luce verde allo "status di Paese membro potenziale" è arrivata dal consiglio dell'Ocse, dopo la richiesta rivolta dal primo ministro, Denys Shmyhal, di "avviare il processo di adesione dell'Ucraina all'Ocse". Prima di aprire le trattative su un possibile ingresso nell'organismo, il Consiglio dell'Ocse "mi ha chiesto di avviare un dialogo iniziale di adesione con l'Ucraina", afferma in una nota il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, aggiungendo che "al terminee di questo dialogo iniziale di adesione, il consiglio dell'Ocse preparerà l'apertura di trattative di adesione e la preparazione di un progetto di road map" per l'ingresso di Kiev nella famiglia Ocse. (ANSA).