Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 278 MERCOLEDI' 05 OTTOBRE 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:45

          Nasce E-Pelikan, la prima barca da lavoro 100% elettrica

        2. 18:23

          Borsa: Europa recupera 303 miliardi di capitalizzazione

        3. 18:18

          Gas: conclude in calo a 161 euro al megawattora

        4. 18:10

          Borsa: Milano in rally, spiccano Moncler e Nexi, giù Mps

        5. 18:03

          Spread Btp-Bund chiude stabile a 230 punti base

        6. 17:48

          Energia: Lanzetta, il futuro è Italia autonoma con rinnovabili

        7. 17:44

          Borsa: Europa conclude con rally, Parigi +4,2%

        8. 17:41

          Borsa: Milano chiude in corsa, Ftse Mib +3,4%

        9. 15:48

          Borsa: Wall Street apre in rialzo, DJ +1,88%, Nasdaq +2,52%

        10. 15:43

          Borsa: Europa e Milano (+2,5%) in corsa dopo Wall Street

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie